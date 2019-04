D'Amico: "Gattuso deve andare via. Lazio fuori dalla Champions"

© foto di

L'ex giocatore Vincenzo D'Amico è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla sconfitta del Milan contro la Lazio: "Gattuso ha fatto i salti mortali fino a un mese fa, mi dispiace ma è un uomo che sta ancora studiando per diventare tecnico: alla fine della stagione mi aspetto un cambio in panchina. La Lazio ieri ha giocato bene, ma avrebbe potuto chiudere prima la partita. Quest'anno manca la vena realizzativa di Immobile, contro questo Milan avrebbe dovuto segnare due gol. Il quarto posto? Non credo che la squadra di Inzaghi possa rientrare nel giro".