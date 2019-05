D'Amico: "Sarri qui ha perso perché c'era la Juve"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato l'ex calciatore ed ora opinionista Vincenzo D'Amico.

Sul trionfo di Sarri in Europa League

"Contento per lui e perché ha vinto un italiano. Forse ha capito anche lui che il suo gioco non lo portava a dama. Ma qui in Italia comunque non ha vinto perché ha avuto contro la Juventus".