D. Tedesco a Torino, l'ex Schalke ospite della Juve alla Continassa

Non sarà ovviamente il prossimo allenatore della Juventus. Intanto, l'ex tecnico dello Schalke 04 Domenico Tedesco è ospite della società bianconera. Sky Sport, infatti, evidenzia come l'allenatore tedesco con cittadinanza italiana sia alla Continassa per seguire gli allenamenti in preparazione della gara di campionato di domenica sera contro l'Atalanta. Per Tedesco un'occasione di aggiornarsi in vista del ritorno in panchina dopo l'esonero dallo Schalke 04, arrivato lo scorso marzo.