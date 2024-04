Milan, Domenico Tedesco altro candidato: ma l'ostacolo è rappresentato dal Belgio

vedi letture

Domenico Tedesco altro candidato per la panchina del Milan. Il club rossonero sta per salutare Stefano Pioli, che lascerà la società di via Aldo Rossi dopo cinque stagioni, e il nome dell'attuale commissario tecnico del Belgio è compreso nella lista della dirigenza, che nel corso delle prossime settimane scioglierà le riserve e consegnerà le chiavi della squadra al nuovo tecnico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport tra le sue qualità principali c'è sicuramente la sua capacità di lavorare con i giovani ed esaltarne il talento. Al momento parte dietro ad altri profili come Lopetegui e Fonseca, ma c'è anche lui tra i tecnici contattati dal Diavolo.

I tempi non aiutano.

Proprio visto l'impegno all'Europeo con la Nazionale del Belgio, Domenico Tedesco sarebbe libero a partire da luglio, dopo la fine della rassegna continentale, e che la nazionale dei diavoli rossi dovesse arrivare fino alla finale non potrebbe prendere il suo posto alla guida del Milan fino al 15 dello stesso mese.