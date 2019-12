Da Alexander-Arnold a Mbappé: i voti più curiosi per il Pallone d'Oro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono grandi campioni, altrimenti non sarebbero finiti nella short list dei 30 nomi candidati a vincere il Pallone d'Oro, poi finito per la sesta volta nelle mani di Lionel Messi. Ma non tutti erano seriamente papabili per il successo finale, eppure qualche primo posto lo hanno comunque ottenuto. Spulciando tra i voti dei colleghi chiamati da tutto il mondo a eleggere il miglior giocatore del 2019, spiccano alcune scelte, e ci limitiamo al primo posto, decisametne inattese.

In Sri Lanka votano Alexander-Arnold. Il terzino del Liverpool è stato scelto come miglior giocatore dal giornalista cingalese, autore di una cinquina piuttosto insolita (Aubameyang secondo, seguito da Aubameyang, Griezmann, Lewandowski e Ter Stegen). Molto "nazionalista" la scelta del collega tedesco di Kicker, che al primo posto ha messo Robert Lewandowski, come del resto il giornalista polacco. Sui generis anche la scelta arrivata dal Kirghizistan, con Mbappé premiato come miglior calciatore. Il francese vince anche per il collega sloveno.