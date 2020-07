Da Izzo a Rincon, da Iago a Barreca: Torino-Genoa è la partita degli ex

Sfida fra ex domani sera al Grande Torino. Il Toro di Moreno Longo ospiterà il Genoa di Davide Nicola in una gara che ci dirà senz’altro di più per quanto riguarda il cammino delle due squadre in campionato. L’edizione odierna de Il Secolo XIX ha dedicato un approfondimento ai giocatori che in questi anni si sono scambiati la casacca sull’asse Liguria-Piemonte. Sponda granata ci sono Armando Izzo, Tomas Rincon, Cristian Ansaldi, Samir Ujkani e il team manager granata Emiliano Moretti. Sponda rossoblu invece ci sono Iago Falque, Federico Marchetti, Antonio Barreca e Salvador Ichazo.