Torino, Juric perde il jolly. La stagione di Vlasic sembra essere già finita

La Stampa oggi in edicola fa il punto sulle condizioni di Nikola Vlasic: il centrocampista contro il Bologna è stato costretto ad uscire dal campo nel primo tempo per un fastidio muscolare all’altezza dell’inguine. Manca l’esito dell’ecografia che effettuerà in giornata, mentre i suoi compagni riprendono ad allenarsi al Filadelfia in vista della penultima trasferta dell’anno (a Verona).

Ma è bastato vederlo il 4 maggio mentre scendeva dal pullman per raggiungere la Basilica. Le sue condizioni le ha confessate ad una tifosa: "Penso di essermi stirato l’adduttore". Ciò significherebbe stagione finita: l’amaro riassunto del percorso di un calciatore che quest’anno era probabilmente il più atteso e quindi per questo motivo si è rivelato tra le delusioni più forti.

Il bilancio infatti è negativo per Vlasic, che non è mai riuscito a ritrovare i guizzi dello scorso campionato, né a farsi sentire indispensabile se non in rari momenti. Tre gol e 2 assist è il magro bottino personale che aiuta a spiegare anche il grande problema del Torino sottoporta. Poche realizzazioni ma anche poco contributo nella fase decisiva. Il croato l’anno scorso era il jolly, quest’anno non ha mai trovato la giusta condizione, sottolinea l'edizione di oggi del quotidiano torinese.