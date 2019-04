© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Ricordate Dino Fava Passaro? Attaccante classe '77 che in Serie A ha indossato le maglie di Treviso e Udinese tra il 2003 e il 2006, fino a sfiorare il trasferimento in club di grande tradizione come Genoa, Torino e Napoli. Due giorni fa l'esperto calciatore ha conquistato la promozione in Serie D vestendo la maglia del Giugliano, formazione che rappresenta il Comune più popolato dell'hinterland napoletano. Per Fava si tratta della terza promozione di fila tra i Dilettanti, dopo esserci riuscito con le casacche di Portici e Savoia. Fava, 42 anni, autore della prima rete dei tigrotti sul neutro di Castellammare di Stabia, non ha intenzione di mollare. "Il mio futuro? Ogni anno, alla fine della stagione, ho la tentazione di smettere. Poi, puntualmente, ci ripenso. Nei prossimi giorni parlerò con il presidente ma sono convinto che lui voglia trattenermi anche per l'anno prossimo", ha detto il capocannoniere del campionato di Eccellenza.