Dalla Palma (CorSport): "Conte come Mou. Inter dal sapore antico"

Alberto Dalla Palma, firma del Corriere dello Sport, ha così analizzato il successo di ieri sera dell'Inter di Antonio Conte contro il Borussia Dortmund in Champions League: "In una notte così contava solo il risultato, niente altro. E l’Inter se lo è preso, con una forza di volontà fuori dal comune che diventa, nei momenti più delicati, la sua qualità migliore. Non giocherà un calcio fantasioso, non concederà spazio allo spettacolo, ma la sua ferocia agonistica è davvero di un livello elevatissimo, in Italia e in Europa. [...] L’obiettivo era vincere e l’Inter ha vinto, magari con un calcio antico, che diverte soltanto con i risultati (occhio, in campionato la Juve è solo a più 1), ma visto che quando lo utilizzava Mourinho veniva esaltato, perché non dovremmo attribuire gli stessi meriti ad Antonio Conte, che di schiaffoni al Borussia ne ha tirati addirittura due, conquistando un bel vantaggio in vista della partita di ritorno? Conte alla Mou, sì, e questo ci sembra solo l’inizio, perché più passera il tempo e più l’Inter assumerà le caratteristiche del suo allenatore".