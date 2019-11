Damascelli su Tuttosport: "Ritorna Vialli e tutto ha senso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ritorna Vialli e tutto ha senso". Tony Damascelli, sulle pagine di Tuttosport, legge così la presenza di Gianluca Vialli come capo delegazione della Nazionale: "Stavolta non è importante il colore della maglia. Stavolta c’è Gianluca e basta. Vialli in nazionale, una pagina di diario strappata alla memoria, giorni euforici e divertenti, Messico per dire ma anche Italia ‘90, roba di un tempo che ormai è lontanissimo ma che è doveroso rispettare e riaccarezzare. [...]

Che cosa possono contare le baruffe su un rigore non fischiato, su un off side non segnalato, su una spinta, un fallo di mano, una papera del portiere? Robetta, nulla, ciarpame, paccottiglia che serve soltanto ad avvelenare, a riempire giornate vuote, a occupare teste ugualmente assenti. Vialli è il badante del nostro calcio, è la voce che ogni tanto ci deve ricordare di andare oltre la linea di fondo campo, di uscire dallo stadio, di provare a respirare con calma, aprendo gli occhi velati a una esistenza diversa, che abbiamo smarrito se non del tutto perduta".