Damascelli su Juve-Napoli: "Solo in Italia resiste il tentativo di arrangiarsi con una telefonata"

“Una commedia che la gente non si spiega”. Così, sulle pagine di Tuttosport, Tony Damascelli legge le vicende successive a Juventus-Napoli, la partita che non si è giocata: “Non so come andrà a finire, la trama è stucchevole, gli interpreti mediocri, i registi e i produttori da avanspettacolo, il pubblico è esacerbato ma ai teatranti il fatto non interessa. In un Paese normale, le istituzioni sarebbero intervenute nei tempi opportuni, le leggi sono scritte e vanno applicate e rispettate, non ci sono “ma”, non ci sono “forse”, ci sono e basta. Dalle nostre parti resiste il tentativo astuto di arrangiarsi con una telefonata, una strizzatina d’occhi, un messaggio telefonico. Non c’è e non ci sarà un responsabile di questa vicenda grottesca, tutti avranno ragione, compreso il Governo, i ministri, i presidenti di club, di Serie A e della Federazione, il cittadino osserva, non capisce ma deve accettare l’assurdità e la volgarità di comportamenti e giustificazioni. […] E così accadrà che Juventus-Napoli verrà giocata regolarmente, avverbio azzardato, a metà gennaio quando molto sarà accaduto nel frattempo, augurandoci tutti che il Covid19 non abbia creato e crei ancora drammi e sospetti”.