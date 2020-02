vedi letture

Damascelli sul Giornale: "CR7 assente ma migliore di Balotelli, improbabile capitano"

Corsivo di Tony Damascelli sul campionato, c'è spazio anche per l'analisi della Juventus e per la gara di ieri. "Cristiano Ronaldo è rimasto in famiglia ma si può dire che, comunque, sia stato nettamente migliore di Balotelli Mario, presente come capitano, improbabile, del Brescia. Rinviata, ancora una volta, la resurrezione del succitato calciatore, il quale, anche contro la Juventus, si è fatto notare al momento della scelta del campo e, alla fine della contesa, quando è statao abbracciato dagli avversari, a ringraziarlo per avere accettato l'invito a Torino".