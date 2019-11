© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Penso che la pretendente favorita per Ibrahimovic sia il Milan". L'ha detto l'agente Oscar Damiani, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva: "Potrebbe essere il giocatore in grado di ridare nuova linfa alle ambizioni rossonere: non è giovanissimo ma ha grande personalità e forza, bisogna capire quali sono le sue condizioni attuali".

"Conosco bene Giroud - ha poi aggiunto, commentando l'interesse dell'Inter per il francese -. È un giocatore che partecipa al gioco e sa fare gol: potrebbe essere un'alternativa a Lukaku mentre è difficile che possano giocare insieme, ma per una società come l'Inter che ha tanti impegni potrebbe essere utile".