Damiani sul mercato del Milan: "Non dipenderà solo dalla UEFA"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In merito al mercato estivo del Milan, Oscar Damiani, noto agente, ha dichiarato al Corriere della Sera (ed. Milano): "Se le sentenze Uefa possano complicare il mercato del Milan? Non solo quelle. I progetti del club dipenderanno in larga misura dalla partecipazione o meno alla prossima Champions League, parliamo di 40 milioni di euro. In caso di mancata qualificazione la società dovrebbe cambiare strategia e invece di acquistare un nuovo Paquetà dovrebbe indirizzarsi su un profilo più giovane e in più diventerebbe complesso riscattare Bakayoko. Il Milan per tornare grande nel giro di tre anni dovrebbe inserire due profili di spessore a stagione: senza Champions il percorso di rinascita è più complesso. Credo che in questo momento il Milan non possa prendere impegni con nessun obiettivo di mercato. Il problema è che le concorrenti si muovono oppure quando la situazione si sbloccherà i prezzi si saranno alzati o i giocatori che interessano non saranno più disponibili. Mi auguro che la società, dietro cui risiede una proprietà forte, trovi presto un accordo con la Uefa. Gazidis conta sul piano politico e il duo Leonardo-Maldini conosce bene il calcio ma di certo il club non è nella situazione del grande Milan che conoscevamo. Cessioni? Non so quale giocatore della rosa attuale può garantire una grossa plusvalenza, tolti Donnarumma e Romagnoli. Con Calhanoglu si farebbe fatica a rientrare dell’investimento speso e Kessie, pagato 28 milioni, come potrebbe essere comprato per una cifra superiore o simile? Forse l’unico è Suso, pur reduce da una stagione di alti e bassi".