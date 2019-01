Dani Alves il più titolato al mondo: 39 trofei, più di Messi e CR7

© foto di Insidefoto/Image Sport

È Dani Alves il giocatore in attività più titolato. Come riporta Tuttosport, l'ex terzino di Barcellona e Juventus ha conquistato ben 39 trofei nella sua lunga carriera. Sei in più dell'ex compagno di squadra Leo Messi e ben 11 in più rispetto a Cristiano Ronaldo, che ha vinto in 4 Paesi differenti.