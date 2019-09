© foto di Valeria Debbia

L'allenatore Luigi De Canio è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue considerazioni:

Su Mancini: “Alla Nazionale ha dato una precisa idea di gioco, compatibile e coerente con le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Ha messo le qualità dei calciatori in primo piano e sta sviluppando qualcosa che sta dando risultati importanti. I giocatori si sentono in condizione di poter esprimersi meglio”.

Sulla Nazionale: “Non so quanti siano i titolari fissi, ma sicuramente ha le idee chiare e le ha trasmesse chiaramente. Sanno cosa sia importante fare per convincerlo anche nel lavoro con i propri club. A centrocampo ha scelto Verratti, che sta dando le risposte attese, mentre in difesa ci sono importanti indizi”.

Sulla Serie A: “Il campionato sembra poter essere finalmente un po’ più competitivo in tutti i settori, con maggiore qualità generale. Si tende di più a giocare con una preferenza di calciatori di migliore spessore qualitativo”.