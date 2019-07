Matthijs de Ligt ha tanta voglia di Juventus, l'ennesima conferma arriva direttamente dai social. Il capitano dell'Ajax ha infatti apprezzato l'ultimo video postato da Cristiano Ronaldo, proprio l'uomo che nei giorni scorsi lo aveva ufficialmente chiamato in maglia bianconera. De Ligt e il suo entourage, d'altronde, hanno già da tempo l'accordo con la 'Vecchia Signora', manca solo - e non è poco - il via libera dei lancieri.