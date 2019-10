De Marchi: "Ci vorrà una grande Juve per avere ragione del Bologna"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di ViaEmilia, Marco De Marchi, ex difensore del Bologna, ha così commentato l'inizio di stagione dei felsinei, fermi a nove punti dopo sette gare di campionato: "Il Bologna è una squadra ben costruita, che ha assunto la mentalità di un allenatore di grande personalità. Bisogna riconoscere che i rossoblù entrano sempre in campo per fare la partita, contro chiunque. Tanti gol subiti? Ci vuole un po' di pazienza: i nuovi concetti vanno assimilati, soprattutto quando arrivano tanti giocatori stranieri. Bisogna entrare bene nei meccanismi e nella mentalità italiana del saper difendere. In ogni caso, credo che ci siano giocatori all'altezza per poter fare sempre meglio, fermo restando che stiamo parlando di una squadra che gioca all'attacco e che, giocoforza, qualcosa deve concedere".

Arriva Juventus-Bologna: "E' chiaro che la Juventus ha dato una prova di grandissima forza e solidità a San Siro, sorprendendo forse un po' tutti contro la squadra che dovrebbe essere la sua rivale numero uno: questo vuol dire che i bianconeri non hanno smesso di avere fame e che puntano a vincere per l'ennesima volta lo scudetto. Però la formazione emiliana ha un'identità ben precisa, non molla mai: ci vorrà una grande Juventus per portare a casa un risultato positivo. Non vedo una partita scontata".