"Il mio sogno? Vincere la Copa America che si giocherà in Argentina" è quanto rivelato dal Rodrigo De Paul, trequartista dell'Udinese, sulle colonne di Tuttosport. Sempre in chiave albiceleste il dieci dei friulani ha parlato anche del leader della Nazionale, Leo Messi: È un passo avanti. Ha un’intelligenza superiore per questo sport. Le critiche che riceve? Mi fanno ridere. Messi negli ultimi quindici anni è stato il miglior calciatore al mondo"