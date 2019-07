Debrecen, Tozser critica il Moccagatta: "Piccolo e di bassa qualità"

© foto di Federico De Luca

L’ex centrocampista di Genoa e Parma, attualmente capitano del Debrecen, Daniel Tozser non ha accolto con favore la decisione di giocare la gara d’andata di Europa League contro il Torino al Moccagatta di Alessandria: “È un po' strano giocare una gara di Europa in uno stadio come questo, così piccolo. - spiega in conferenza stampa - La qualità è di basso livello”.