Dell'Orzo: "Paratici leader già da giocatore. Tecnico? Ha le idee chiare"

© foto di Federico Gaetano

Pietro Dell’Orzo, compagno di squadra di Fabio Paratici da calciatore e ora agente, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera: "Paratici era un giocatore polivalente, uno di quelli che tutti vorrebbero avere. Faceva il terzino, il centrale, il centrocampista… La cosa più importante è che è una persona che faceva da chioccia per i giovani. Lui consigliava sia in campo che fuori. Si vedeva già che aveva occhio, ha avuto sempre dentro la sua leadership. Per noi era un punto di riferimento. Ha smesso di giocare abbastanza giovane proprio per mettere in pratica le sue potenzialità come manager".

Sul prossimo allenatore della Juve: "Fabio sicuramente ha le idee chiare. È un dirigente competente e furbo e sicuramente prenderà di prendere il top dei top. Guardiola è il sogno di tutti ma Sarri, con la vittoria dell’Europa League, è un profilo che fa per la Juve. Sarri comunque è un allenatore che fa giocare bene. Fabio avrà comunque altre alternative".