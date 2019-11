© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per usare le sue parole, si chiude in modo tragicomico la vicenda di Elena Proietti. Ex arbitro, oggi assessore a Terni, nel 2014 aveva denunciato l'aggressione subita in un campo di Prima Categoria, per poi tornre l'anno scorso sulla mancanza di tutela e vicinanza che aveva percepito dall'AIA. Nei giorni scorsi, l'associazione di categoria degli arbitri ha risposto, togliendole la tessera. I motivi: "Aver rilasciato tre interviste televisive senza essere stata autorizzata dal Presidente dell'AIA. [...] Avere gravemente e ingiustamente criticato l'opeato dell'AIA".