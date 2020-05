Deputato Valente: "Tenere conto dei modelli diversi. Calcio difficile con questo protocollo"

Il deputato Simone Valente ha parlato in risposta all'informativa di Vincenzo Spadafora, alla Camera. "Faccio una riflessione sul protocollo proposto dal comitato tecnico scientifico. Dobbiamo tenere conto e guardare anche a modelli diversi, il tema del campionato mi sembra abbastanza chiaro: se un giocatore dovrà essere positivo e tutta la squadra in quarantena, sarà molto difficile ripartire. L'impegno di tutte le istituzioni deve andare nell'idea di tutela, perché non possiamo permetterci che migliaia di lavoratori - sono più di 120 mila nel calcio, chissà quanti nel settore sportivo - possano entrare in difficoltà. Non mi vengono in mente i calciatori milionari, ma pure quelli minori. Se soffre il professionismo, a cascata, soffre pure quello di base. Credo che il governo abbia messo già misure importanti. Il professionismo genera valore economico che va distribuito".