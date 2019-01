© foto di Imago/Image Sport

"Allenare la Juventus è stata un'avventura sportiva e umana, io sono molto legato al club. E' stata l'unica volta che ha giocato in Serie B, per altri motivi, si giocava contro squadre piccole e poi c'è stata la soddisfazione di aver subito vinto il campionato". Così Didier Deschamps, ct della Francia, dal palco del Globe Soccer ricorda la sua esperienza da allenatore della Juventus nel 2007/2008 in Serie B. "La Juve mi aveva dato tanto da calciatore e per me era importante restituire qualcosa dando il mio contributo per riportarla subito in Serie A", le parole riportate da SportMediaset.