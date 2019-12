Fondo di Andrea Di Caro sulle colonne de La Gazzetta dello Sport dedicato sia all'eliminazione dell'Inter dalla Champions League, ma anche al divorzio fra il Napoli e Carlo Ancelotti. Su quest'ultimo tema la firma della rosea ha scritto: "La notte degli addii non è però solo quella dell'Inter alla coppa più importante, ma anche di Carlo Ancelotti al Napoli, esonerato dopo aver superato il girone di Champions. La decisione, anticipata ieri da tutti i giornali, non stupisce ma lascia grande amarezza. Che il matrimonio fosse ormai naufragato era evidente. Alle vecchie sbandierate false dichiarazioni d'amore di De Laurentiis («Ancelotti qui 10 anni») facevano da contraltare da mesi dissidi e liti, esplosi definitivamente nelle ultime settimane tra ritiri imposti e multe. Ancelotti è solo l'ultimo e il più prestigioso tecnico che lascia il Napoli per i cattivi rapporti con De Laurentiis. Molto, moltissimo, ha sbagliato il padre padrone del Napoli in comportamenti, scelte, dichiarazioni che hanno avuto l'effetto opposto a quello desiderato. Se la decisione di affidare il Napoli a Gattuso porterà benefici lo dirà il tempo. Ancelotti chiude con la conquista degli ottavi. Meritava un addio diverso. Ma anche Carlo non è esente da colpe. Le ultime due amare avventure a Monaco e Napoli fanno sorgere domande ingenerose per il suo curriculum, ma lecite: è ancora tecnico da top club? Ha lo staff giusto? Ha la stessa fame di un tempo? Forse l'Arsenal gli darà la possibilità di dimostrare subito che è ancora un numero uno. In bocca al lupo".