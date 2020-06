Di Caro su Gazzetta: "Questa non è la Juve che ci si aspettava da Sarri"

vedi letture

Andrea Di Caro, su La Gazzetta dello Sport, commenta la partita della Juventus di Maurizio Sarri. "Due su due, perde la seconda finale dopo quella di Supercoppa con la Lazio (...). Non è questa la Juve che ci si aspettava da lui. Non è spettacolare e divertente come era il suo Napoli, non è solida come era la Juve di Allegri. Un ibrido che arriva in fondo alle competizioni grazie a un gruppo di grandi giocatori e alcuni fuoriclasse, ma senza una vera anima, un Dna, una chierazza di gioco".