Di Chiara sulla Fiorentina: "C'è voglia di ritrovare entusiasmo"

© foto di Giacomo Falsini

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della partenza dei tifosi viola per Bergamo. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "Quella di stasera contro l'Atalanta è la partita dell'anno, un eventuale risultato positivo potrebbe cancellare qualche arrabbiatura da parte dei tifosi. Credo sarà una sfida sentita sotto tutti punti di vista. Ilicic-Chiesa? Entrambi tecnicamente possono risolvere da soli le partite. Chiesa è un po' più continuo, mentre Ilicic speriamo non sia in serata (ride, ndr)... Lazio? Se dovessimo arrivare in finale sarebbe difficile ma non impossibile, perché sono partite che vengono decise dallo stato psicologico. Le speranze ci sono, raggiungere la finale sarebbe veramente storico. Percentuale? Metterei un 60% per l'Atalanta, mentre 40% per i viola che dovranno stare attenti a non esporsi alle ripartenze avversarie. Un giocatore su cui puntare? Chiesa, anche se è superfluo dirlo. Così come Muriel. Federico contro la Juve è stato un po' l'unico che ha cercato di concretizzare fino all'ultimo. Clima del tifo? D'altri tempi, mancava dal '99 un treno speciale. C'è voglia di ritrovare quelle sensazioni che non tanto tempo fa c'erano".