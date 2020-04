Di Natale: "I campionati vanno portati a termine per senso di giustizia sportiva"

vedi letture

L’ex attaccante dell’Udinese Antonio Di Natale ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Gazzettino, parlando dell’emergenza Coronavirus in Italia e della possibile ripresa dei campionati: “Per me è difficile parlare di calcio ora dopo tutte le morti a cui stiamo assistendo. Di sicuro non si riprenderà a breve, ma il mio pensiero è che i campionati andranno in ogni caso finiti, anche a costo di giocare a giugno, luglio o agosto, per evitare tutte le complicanze e questioni legali. L’annullamento dei campionati creerebbe disagi? Sì, anche per le stesse società e per i loro bilanci. Più avanti se ci sarà la possibilità di finire i campionati, andrà fatto per un senso di giustizia sportiva. Va anche detto che il calcio e lo sport aiuta molto le persone, a cui vedere un po' di spettacolo può fare solo che bene".