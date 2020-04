Diego Della Valle: "Ripartiamo, ma in sicurezza. E ripensiamo un capitalismo solidale"

Diego Della Valle, presidente di Tod’s ed ex proprietario della Fiorentina, ha parlato a la Repubblica dell’emergenza legata al Coronavirus e della possibile ripartenza, seppur graduale, dell’economia italiana: “Bisogna ripartire ma con il piede giusto”, dice l’imprenditore marchigiano.

Quindi uno sguardo verso il futuro: “Credo che in questo momento non si debba abbassare la guardia. Noi siamo pronti a ripartire, quando le condizioni lo permetteranno, rispettando le norme prescritte. Dobbiamo fare tesoro di tutto quello che stiamo vivendo ed imparando per evitare che, qualora accadessero cose così gravi in futuro, ci si possa trovare impreparati. Gli imprenditori e le imprese dovranno sviluppare una maggiore sensibilità verso i temi della solidarietà oltre a pensare alla competitività delle proprie aziende. Abbiamo l’occasione per cambiare un capitalismo invecchiato. Dobbiamo costruire il nuovo capitalismo solidale. Io penso che non ci sia futuro senza una visione solidale del sistema in cui viviamo. Non può esserci”.