Domani Bologna-Crotone, i convocati di Stroppa: assenti Benali, Djidji, Riviere e Siligardi

Sono 23 i convocati di mister Giovanni Stroppa per la gara di domani alle ore 15 in casa del Bologna. Diversi calciatori rossoblù hanno interrotto la rifinitura per dei problemi fisici e non prenderanno parte alla trasferta emiliana: si tratta di Benali (affaticamento al polpaccio sinistro), Djidji (dolore alla schiena dopo aver subito un colpo), Riviere (fastidio al quadricipite femorale sinistro) e Siligardi (riacutizzarsi di un problema all’adduttore sinistro). Convocati i Primavera Mignogna, Ranieri e Timmonieri. Questo l'elenco completo del Crotone:

Portieri: Cordaz, Festa, Crespi.

Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Molina, Pedro Pereira, Mignogna, Reca.

Centrocampisti: Crociata, Rojas, Zanellato, Marrone, Petriccione, Ranieri, Vulic, Eduardo, Timmonieri.

Attaccanti: Dragus, Simy, Messias.