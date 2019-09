Domani Brescia-Bologna, i convocati di Corini: prima chiamata per Matri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Brescia ha comunicato le scelte di Eugenio Corini per la sfida di campionato contro il Bologna di domani pomeriggio. Fuori Balotelli per squalifica, ma anche Ndoj, Martella, Torregrossa e Magnani, tutti infortunati, Prima convocazione per Alessandro Matri:

Portieri: Joronen, Alfonso

Difensori: Sabelli, Mateju, Gastaldello, Chancellor, Cistana, Semprini.

Centrocampisti: Tonali, Spalek, Zmrhal, Morosini, Bisoli, Dessena, Romulo, Tremolada.

Attaccanti: Donnarumma, Ayé, Matri.