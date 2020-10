Domani Crotone-Juventus: i convocati di Stroppa. Fuori sia Zanellato che Benali

Mister Giovanni Stroppa ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro la Juventus, in programma allo Scida alle ore 20:45. Fuori Riviere, Dragus, Zanellato, Mustacchio e Benali, con il centrocampista libico che non riesce a recuperare e sarà in tribuna anche nella sfida ai Campioni d'Italia, di seguito l'elenco:

Portieri: Cordaz, Festa, Crespi.

Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Pedro Pereira, Rispoli, Marrone, Reca.

Centrocampisti: Cigarini, Crociata, Molina, Rojas, Eduardo, Vulic, Petriccione.

Attaccanti: Simy, Siligardi, Messias.