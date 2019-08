© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito i convocati di Carlo Ancelotti per l'esordio in campionato del Napoli contro la Fiorentina. Assente Milik per problemi fisici. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis

Difensori: Chiriches, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui

Centrocampisti: Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Verdi, Zielinski

Attaccanti: Callejon, Insigne, Mertens, Younes.