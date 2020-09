Domani la riunione del Consiglio Federale: gli argomenti all'ordine del giorno

vedi letture

E’ stata convocata per le ore 12 di domani, martedì 15 settembre, la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, le comunicazioni del presidente e i provvedimenti conseguenti alla decisione dello scorso venerdì 11 settembre della Corte Federale di Appello, che ha respinto i reclami delle dell’AZ Picerno e dell’USD Bitonto.

Le due società, deferite per l’alterazione del regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara disputata il 5 maggio 2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Girone H del Campionato di Serie D, erano state sanzionate dal Tribunale Federale Nazionale rispettivamente con la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di Serie C per la stagione 2019/2020 e con la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2019/2020, che aveva di fatto pregiudicato il primato in classifica ottenuto nel Girone H del campionato di Serie D e la conseguente promozione in Serie C.