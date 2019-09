Donati: "L'Inter ha ridotto il gap, forse campionato più equilibrato"

© foto di Federico De Luca

L'ex centrocampista della nostra Serie A, nonché attuale vice allenatore del Kilmarnock, Massimo Donati, ha detto la sua sul campionato appena iniziato ai microfoni di Radio Sportiva:

Sulle prime due giornate: "La Serie A è iniziata con la Juve sempre favorita e le altre big più o meno partite bene. Male la Samp, partita col freno a mano tirato. Il Torino non è una sorpresa, ha vinto su un campo difficile come quello dell'Atalanta".

Sui tanti gol e le gerarchie: "A inizio campionato va registrato ancora qualcosa in difesa e i nuovi devono ancora entrare nei meccanismi. Quando ci sarà maggiore organizzazione vedremo meno gol. In Italia siamo famosi per il lavoro in difesa, quindi prendere 3 gol non lascia felici nessuno. Juve? L'Inter ha ridotto un po' il gap con un top in panchina come Conte spendendo tanto. Forse sarà una Serie A più equilibrata".

Sul Milan: "Al momento è difficile da valutare. Da alcuni anni punta su giovani bravi ma non campioni ed è difficile avere subito risultati. Bisogna dare il tempo a Giampaolo di crescere: il problema è che il tempo non c'è".

Sull'Atalanta: " Bergamo oggi vive di entusiasmo. La società ha fatto benissimo negli ultimi anni e proseguirà su questa strada, sono arrivati giocatori importanti. Ci farà divertire anche quest'anno".