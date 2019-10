Dotto (CdS) sul rosso a Fazio: "Il Merlot l'unico alibi di Irrati e Mazzoleni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulla vittoria della Roma alla Dacia Arena di Udine scrive oggi sulle colonne del Corriere dello Sport Giancarlo Dotto. Ecco uno stralcio sulle polemiche arbitrali legate al rosso rifilato a Federico Fazio in occasione di un dubbio contatto con Stefano Okaka: "Il mal visto arbitrale coincide con il mai visto quando c’è di mezzo la Roma, è quasi un canone, ma questa volta la coppia Irrati-Mazzoleni ha un solo alibi possibile, due litri di ottimo Merlot a testa prima di mettersi al lavoro. Altrimenti inspiegabile il rosso (il colore del Merlot) in faccia a Fazio per un fallo che non è mai fallo. Impazzisce prima di stupore poi di rabbia quella pasta di Federico, sopraffatto e umiliato quanto è lungo dall’ingiustizia. La Roma spettacolo li salva da un mare di fango".