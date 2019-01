Dramma Emiliano Sala, il padre: "Bisogna continuare a cercare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Horacio Sala, padre del calciatore argentino Emiliano Sala, il cui aereo è scomparso sulla Manica, ha chiesto che le operazioni di ricerca continuino. "L'unica cosa che chiedo è che continuino a cercare, non è possibile che sia andata così", ha implorato dopo che la Polizia ha annunciato l'interruzione delle operazioni per trovare l'aereo misteriosamente scomparso in mare lunedì sera. "Speriamo di avere buone notizie, che possano continuare a cercarlo", ha aggiunto Horacio Sala ai giornalisti dall'Argentina.