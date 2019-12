Sono ore di lutto nel mondo del calcio inglese. Oltremanica, infatti, si piange la scomparsa della piccola Amora, strappata alla vita venerdì scorso alla tenera età di 2 anni, figlia di Benik Afobe, attaccante inglese di 26 anni di proprietà dello Stoke City ma attualmente in prestito al Bristol City, anch'esso club che milita in Championship, seconda serie del calcio inglese. Colta da un malore improvviso, la piccola Amora è stata trasportata d'urgenza in ospedale a causa di una grave infezione, ma per lei non c'è stato niente da fare. Ad annunciarne la scomparsa è stato il padre, che ha chiesto massima riservatezza e rispetto di certi momenti. Il Bristol City dal canto suo ha dedicato ad Afobe l'ultima vittoria in campionato (5-2 contro l'Huddersfield), ricordando la sua vicinanza nel dolore e chiedendo rispetto con fermezza.