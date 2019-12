Abbiamo raccontato di come il calcio inglese stia vivendo ore di profondo lutto, dopo la notizia della scomparsa a soli 2 anni della piccola Amora, figlia di Benik Afobe, attaccante attualmente in forza al Bristol City, seconda serie d'Inghilterra. Un bel gesto, da evidenziare, è stato senz'altro quello di James Maddison: il centrocampista del Leicester, dopo la vittoria per 2-1 dei suoi compagni di squadra nei confronti dell'Everton, ha infatti messo in mostra una t-shirt blu con una scritta dedicata ad Afobe. "Benik, siamo tutti qui per te fratello", è quanto si legge. Postando lo scatto sui suoi profili social, poi, Maddison ha aggiunto: "Nessuna parola o messaggio sulla mia maglietta potrà essere abbastanza ma vorrei che tu sappia che io, il Leicester e tutto il mondo del calcio siamo qui per te e la tua famiglia. Stai forte in questi momenti che spezzano il cuore", è quanto si legge nel tweet. Eccolo.

Benik Afobe, no words or messages on my shirt will ever be enough but just want you to know Me, Leicester city and the footballing world are here for you and your family. Stay strong at this heartbreaking time brother. pic.twitter.com/S0JCLkVxv6

— James Maddison (@Madders10) December 1, 2019