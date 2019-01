Dramma Sala, allenatore Nantes: "Spero ancora nella sorpresa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vahid Halilhodzic, allenatore del Nantes, è tornato a parlare della tragedia riguardante Emiliano Sala e della decisione delle autorità di sospendere le ricerche dell'aereo: "Rispettiamo la decisione della famiglia che ha deciso di non arrendersi. La speranza esiste ancora, sebbene molto sottile. Siamo in attesa di una sorpresa che ci auguriamo possa arrivare molto presto. Non vogliamo rendergli omaggio o tributare un minuto di silenzio fin quando non ci saranno notizie certe in merito. Siamo in attesa e questo è davvero terribile. Ora serviranno unione e solidarietà. Affrontiamo questo momento insieme. Sportivamente parlando è il momento più difficile della mia vita".