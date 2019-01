© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sorella di Emiliano Sala, Romina, è arrivata in Galles nelle scorse ore e tramite il Wales Online ha parlato della decisione di interrompere le ricerche dell'aereo: "L'idea è quella di andare sul luogo delle ricerche per dare una spinta, non per farmi dire che sono state interrotte le ricerche. L'unica cosa che mi interessa è rivedere mio fratello, trovarlo. So che è un combattente e proprio per questo credo sia ancora vivo, Emiliano ed il pilota sono ancora in mezzo al canale e non si arrenderanno. Per favore, non interrompete le ricerche, io so che ci sta aspettando", l'emotivo e toccante messaggio della ragazza.