Due anni fa la scomparsa di Astori. Parla il padre: "Ci ha salvato l'affetto della gente"

Sulle pagine del Corriere Fiorentino intervista a Renato Astori, padre del compianto Davide, scomparso il 4 marzo di due anni fa. "Solo l’affetto della gente ci ha permesso di andare avanti" confessa. A due anni esatti dalla tragica scomparsa del capitano viola, il padre spiega che a causa dell'ordinanza regionale a San Pellegrino non può esser fatta alcuna messa aperta ai fedeli, così come anche a Firenze la questione Coronavirus ha bloccato qualunque iniziativa. Anche se "sono sicuro che poi qualcuno verrà in forma privata al cimitero dove è sepolto Davide, che resta comunque aperto", dice Astori senior. Con la nuova proprietà ancora non si sono sentiti, ma la famiglia di Davide resta in contatto sia con i Della Valle che con alcuni giocatori della Fiorentina, oltre ad Antognoni. Ed è l'affetto della gente che riesce a farli andare avanti.