Stephan El Shaarawy, attraverso il proprio profilo Instagram, ha omaggiato il suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi, che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato: "Per chi ho corso, per chi ho lottato, per chi son morto: ROMA ROMA ROMA !!! Mi sono permesso di immortalare questo momento prima della tua ultima partita per lasciare un ricordo a te e a tutti noi mostrando una parte speciale dell’uomo che sei stato all’interno di questo gruppo. QUESTO SEI TU : Gladiatore in campo e fuori.. Grazie per tutto quello che hai fatto Danié! in bocca al lupo... Te se ama".