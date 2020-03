Emergenza Coronavirus. A Parma accessi per Covid-19 in calo: il pronto soccorso si svuota

Il trend dei contagi, almeno questa è la speranza, sembra essere in diminuzione. E a Parma, racconta la Repubblica, la situazione appare in netto miglioramento. La sala d’attesa del Pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore, che nei giorni scorsi era stata trasformata in reparto vero e proprio per pazienti col Coronavirus, è oramai vuota. Un segnale forte e chiaro della strada che sta prendendo l’epidemia, visto che nei giorni scorsi quella sala era piena di pazienti (oltre 50 al giorno) mentre oggi è occupata solo da barelle vuote. L’ambiente, ovviamente, è già stato sanificato per intero.