Emergenza Coronavirus. A Wuhan chiuso l'ospedale costruito in 10 giorni durante il contagio

Un nuovo, piccolo raggio di speranza da Wuhan. Nella città simbolo e incubatrice dell’epidemia Coronavirus, spiega Sky News, è stato chiuso il Leishenshan Hospital, l’ospedale costruito in appena 10 giorni nel periodo in cui il contagio in Cina era ai massimi storici. La chiusura è stata disposta visto l’importante miglioramento delle ultime settimane, con le autorità che intanto hanno lanciato un’indagine epidemiologica a campione per provare ad individuare la ricomparsa di casi asintomatici.