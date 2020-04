Emergenza Coronavirus, all'INPS 4,5 milioni di richieste. 4 milioni solo per i 600 euro

vedi letture

L'INPS ha reso noto di aver ricevuto, alle 16 di oggi, 4,5 milioni di richieste per prestazioni legate all'emergenza Coronavirus, per un totale di 8,8 milioni di beneficiari. Soltanto per quanto riguarda l'indennità da 600 euro per gli autonomi, le richieste sono state vicine ai 4 milioni (3.999.554).