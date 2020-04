Emergenza Coronavirus. All'ospedale di Codogno un reparto torna Covid free

vedi letture

L'ospedale di Codogno (Lodi), dove circa due mesi fa è stato accertato il primo caso di coronavirus in Italia, riconverte in Covid-free il reparto di ortopedia, una dozzina di letti, che nell'emergenza, come quasi tutto il presidio sanitario, è stato trasformato per accogliere i malati positivi al virus. "Questo è un passo sostanziale verso la normalità che però è ancora lontana", spiega Francesco Passerini il sindaco di Codogno uno dei 10 comuni dell'ex zona rossa lombarda simbolo dell'epidemia. A riportarlo è Sky Tg 24.