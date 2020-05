Emergenza Coronavirus, a Codogno riparte lo sport: primi allenamenti per il baseball

Mentre il calcio "litiga" per la ripartenza, a Codogno si prova a tornare alla normalità grazie anche allo sport. A pochi metri dall'ospedale in cui, lo scorso 20 febbraio, è stato riscontrato il primo caso di coronavirus, la squadra locale di baseball ha ripreso gli allenamenti. Una piccola società di serie B (ma con un lungo passato in A2 e un campionato vinto nei cadetti) che da ieri sera è diventata il simbolo della resilienza dello sport al Covid-19 con la ripresa delle attività in gruppo. A riportarlo è il Corriere della Sera nell'edizione di Milano.