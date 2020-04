Emergenza Coronavirus. Arizona, il golf è attività essenziale. Nonostante 1300 contagiati

Per il Governatore dell'Arizona Doug Ducey il golf è un'attività essenziale al pari dell'andare a fare spesa nei supermercati o in farmacia. Nonostante nello stato americano siano ben 1300 i cittadini positivi al Coronavirus. Per questo, nonostante tutto il mondo del golf si sia fermato – compresi i principali tornei Major – nello stato americano è stato autorizzato lo svolgimento del Sun City, torneo valido per il circuito Cactus che vedrà scendere sul green 19 golfiste. Una decisione che ha provocato lo sbalordimento dell’opinione pubblica.