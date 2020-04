Emergenza Coronavirus, Boris Johnson ricoverato in ospedale

Continuano a destare grande preoccupazione in Regno Unito le condizioni di salute del primo ministro Boris Johnson. Ormai positivo da dieci giorni al coronavirus Covid-19, il leader del governo del Regno Unito è stato ricoverato in ospedale, per essere sottoposto ad esami, stando a quanto riferiscono le principali fonti di Oltremanica, poiché la febbre che lo affligge è molto alta. La moglie, invece, versa in condizioni migliori.